VAUTOURS ET PASTORALISME Saint-Maurice-Navacelles

VAUTOURS ET PASTORALISME Saint-Maurice-Navacelles dimanche 21 septembre 2025.

VAUTOURS ET PASTORALISME

Lieu-dit La Barre Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

La Ferme du Contrevent (La Barre) ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine. Vous découvrirez l’élevage ovin bio sur les Causses, les pratiques locales comme les placettes d’équarrissage naturel, et le rôle écologique des vautours. Une ornithologue de la LPO animera une visite, suivie, si les conditions le permettent, d’un relâcher de vautours issus d’un centre de soins.

Depuis leur réintroduction dans les années 80, les vautours reprennent leur rôle d’équarrisseurs naturels auprès des éleveurs.

Sur les Causses, un écosystème unique, les éleveurs ont su s’adapter à un contexte parfois rude en valorisant les ressources locales. Dolines, lavognes et placettes d’équarrissage naturel illustrent la spécificité de notre élevage.

À l’occasion des Journées du patrimoine, la Ferme du Contrevent, productrice de viande ovine bio, ouvre ses portes pour présenter son activité. Une ornithologue de la LPO présentera le rôle des vautours et vous emmènera à la visite d’une placette d’équarrissage.

Si les conditions le permettent, un relâcher de vautours issus d’un centre de soins aura lieu.

Rendez-vous à la ferme du Contrevent, La Barre.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

Lieu-dit La Barre Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

Ferme du Contrevent (La Barre) opens its doors for the Journées du Patrimoine. Discover organic sheep farming on the Causses, local practices such as natural rendering plots, and the ecological role of vultures. An ornithologist from the LPO will lead a tour, followed, conditions permitting, by a release of vultures from a care center.

German :

Die Ferme du Contrevent (La Barre) öffnet ihre Türen für die Tage des Kulturerbes. Hier erfahren Sie mehr über die Bio-Schafzucht in den Causses, über lokale Praktiken wie natürliche Tierkörperbeseitigungsplätze und die ökologische Rolle der Geier. Eine Ornithologin des LPO wird eine Führung leiten, gefolgt von einer Auswilderung von Geiern aus einer Auffangstation, falls die Bedingungen es erlauben.

Italiano :

La Ferme du Contrevent (La Barre) apre le sue porte per le Giornate del Patrimonio. Scoprite l’allevamento biologico di pecore sulle Causses, le pratiche locali come le parcelle per il rendering naturale e il ruolo ecologico degli avvoltoi. Un ornitologo dell’LPO condurrà una visita, seguita, se le condizioni lo permetteranno, da una liberazione di avvoltoi da un centro di cura.

Espanol :

La Ferme du Contrevent (La Barre) abre sus puertas con motivo de las Jornadas del Patrimonio. Descubra la ganadería ovina ecológica de las Causses, las prácticas locales, como las parcelas de desolladura natural, y el papel ecológico de los buitres. Un ornitólogo de la LPO dirigirá una visita, seguida, si las condiciones lo permiten, de una suelta de buitres en un centro de acogida.

L’événement VAUTOURS ET PASTORALISME Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC