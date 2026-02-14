VAVAL ATÈ TATANN LUNDI GRAS, La Trinité, La Trinité
Plus d’infos : 0596 58 20 12
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T23:00:00+01:00
Fin : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T23:00:00+01:00
La Trinité Tartane La Trinité 97220 Martinique Martinique
Vidé dans les rues de Tartane Thème : Mariage burlesque – Militaire – Marin – Gendarme – Infirmier