VAVAL ATÈ TATANN MERCREDI DES CENDRES, La Trinité, La Trinité
VAVAL ATÈ TATANN MERCREDI DES CENDRES Mercredi 18 février, 15h30 La Trinité Martinique
Plus d’infos : 0596 58 20 12
Début : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T00:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T00:00:00+01:00
La Trinité Martinique
Vidé “NOIR ET BLANC” dans les rues de Tartane, Incinération du bwabwa sur le terrain de basket-ball