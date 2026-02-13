VAVAL ATÈ TATANN MERCREDI DES CENDRES, La Trinité, La Trinité

VAVAL ATÈ TATANN MERCREDI DES CENDRES Mercredi 18 février, 15h30 La Trinité Martinique

Plus d’infos : 0596 58 20 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T00:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T00:00:00+01:00

Vidé “NOIR ET BLANC” dans les rues de Tartane, Incinération du bwabwa sur le terrain de basket-ball