VAVAL DÉWO ATÈ TATANN MARDI GRAS, La Trinité, La Trinité mardi 17 février 2026.
VAVAL DÉWO ATÈ TATANN MARDI GRAS Mardi 17 février, 04h30, 15h30 La Trinité Martinique
Plus d’infos : 0596 58 20 12
Début : 2026-02-17T09:30:00+01:00 – 2026-02-17T11:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T23:00:00+01:00
La Trinité Tartane Martinique
Vidé en Pyjama, Vidé en rouge et blanc dans les rues de Tartane