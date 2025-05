Vaya Con Dios en concert – VIELLA Viella, 1 juin 2025 17:00, Viella.

Vaya Con Dios en concert

Début : 2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-01 20:00:00

2025-06-01

Une fin de journée spéciale dans l’église avec un concert proposé par Vaya Con Dios.

Le groupe Vaya Con Dios, créé en 1994, est uniquement composé de voix d’hommes répartis en quatre pupitres. Il comporte une vingtaine de choristes dont huit solistes et deux musiciens (guitare, guitare basse, accordéon et bandonéon).

VIELLA Eglise Saint-Pierre

Viella 32400 Gers Occitanie +33 6 83 21 20 84 m.huguetbourrel@gmail.com

English :

A special end to the day in the church with a concert by Vaya Con Dios.

Founded in 1994, Vaya Con Dios is an all-male group divided into four sections. It comprises some twenty choristers, including eight soloists and two musicians (guitar, bass guitar, accordion and bandoneon).

German :

Ein besonderer Abschluss des Tages in der Kirche mit einem Konzert, das von Vaya Con Dios angeboten wird.

Die Gruppe Vaya Con Dios wurde 1994 gegründet und besteht ausschließlich aus Männerstimmen, die in vier Pulte aufgeteilt sind. Die Gruppe besteht aus 20 Sängern, darunter acht Solisten und zwei Musikern (Gitarre, Bassgitarre, Akkordeon und Bandoneon).

Italiano :

Una conclusione speciale della giornata in chiesa con un concerto di Vaya Con Dios.

Fondato nel 1994, Vaya Con Dios è un gruppo di cantanti uomini diviso in quattro sezioni. Comprende una ventina di cantanti, tra cui otto solisti e due musicisti (chitarra, basso, fisarmonica e bandoneon).

Espanol :

Un final especial para el día en la iglesia con un concierto de Vaya Con Dios.

Fundado en 1994, Vaya Con Dios es un grupo de cantantes masculinos dividido en cuatro secciones. Está formado por una veintena de cantantes, entre ellos ocho solistas y dos músicos (guitarra, bajo, acordeón y bandoneón).

