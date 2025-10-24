VB night 5.0 Salle du château Excideuil
VB night 5.0 Salle du château Excideuil vendredi 24 octobre 2025.
VB night 5.0
Salle du château Place du Château Excideuil Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
ROMAN (warm up & closing), Jay Dass, Dee Jay FAB, Florian M.
Son et lumière.
Buvette et restauration sur place avec VB Diner.
Organisation VB Événement.
ROMAN (warm up & closing), Jay Dass, Dee Jay FAB, Florian M.
Son et lumière.
Buvette et restauration sur place avec VB Diner.
Organisation VB Événement. .
Salle du château Place du Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 79 51 40
English : VB night 5.0
VB project with
Le Nainfernal, DJ Tony, Roboam, DJ Max, Valentin Y.
Refreshments and catering on site.
Organized by VB Événement.
Organized by VB Événement.
German : VB night 5.0
VB project mit
Le Nainfernal, DJ Tony, Roboam, DJ Max, Valentin Y.
Getränke und Speisen vor Ort.
Organisation VB Événement.
Organisation VB Événement.
Italiano :
ROMAN (riscaldamento e chiusura), Jay Dass, Dee Jay FAB, Florian M.
Suono e luci.
Bar e catering in loco con VB Diner.
Organizzato da VB Événement.
Espanol : VB night 5.0
Proyecto VB con
Le Nainfernal, DJ Tony, Roboam, DJ Max, Valentin Y.
Refrescos y comida in situ.
Organiza VB Événement.
Organizado por VB Événement.
L’événement VB night 5.0 Excideuil a été mis à jour le 2025-10-10 par Isle-Auvézère