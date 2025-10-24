VB night 5.0 Salle du château Excideuil

VB night 5.0 Salle du château Excideuil vendredi 24 octobre 2025.

Salle du château Place du Château Excideuil Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24

2025-10-24

ROMAN (warm up & closing), Jay Dass, Dee Jay FAB, Florian M.
Son et lumière.
Buvette et restauration sur place avec VB Diner.
Organisation VB Événement.
Salle du château Place du Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 79 51 40 

English : VB night 5.0

VB project with
Le Nainfernal, DJ Tony, Roboam, DJ Max, Valentin Y.
Refreshments and catering on site.
Organized by VB Événement.
German : VB night 5.0

VB project mit
Le Nainfernal, DJ Tony, Roboam, DJ Max, Valentin Y.
Getränke und Speisen vor Ort.
Organisation VB Événement.
Italiano :

ROMAN (riscaldamento e chiusura), Jay Dass, Dee Jay FAB, Florian M.
Suono e luci.
Bar e catering in loco con VB Diner.
Organizzato da VB Événement.

Espanol : VB night 5.0

Proyecto VB con
Le Nainfernal, DJ Tony, Roboam, DJ Max, Valentin Y.
Refrescos y comida in situ.
Organiza VB Événement.
L’événement VB night 5.0 Excideuil a été mis à jour le 2025-10-10 par Isle-Auvézère