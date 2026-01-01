V&B Saint-Doulchard Fête ses 8 ans ! Saint-Doulchard

V&B Saint-Doulchard Fête ses 8 ans !

30 Rue des Creuzettes Saint-Doulchard Cher

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Venez fêter les 8 ans du V&B Saint-Doulchard lors d’une soirée festive mêlant terroir, musique live et DJ set !

Dès 18h, la soirée débute avec une mise à l’honneur du terroir, autour de produits locaux et de gourmandises.

À partir de 19h, place à la musique avec un concert live du groupe Timeless, suivi dès 21h d’un DJ set techno assuré par EMMA.

Tout au long de la soirée, profitez de nombreuses animations restauration sur place, vente de bérets et marinières avec les Tontons Berruyers, tatouages avec Paupiette Tattoo et goodies à gagner.

Une soirée festive et chaleureuse, idéale pour se retrouver entre amis et célébrer cet anniversaire comme il se doit. .

30 Rue des Creuzettes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 69 51

English :

Come and celebrate the 8th anniversary of V&B Saint-Doulchard with a festive evening featuring local produce, live music and a DJ set!

