VBALADE GUIDÉE VIN , CHATEAUX , CAVES & DEGUSTATIONS PAR MONTPEL’ À VÉLO Montpellier samedi 25 octobre 2025.
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
VIN , CHATEAUX , CAVES & DEGUSTATIONS
Venez nous rejoindre le SAMEDI 25 OCTOBRE à 14h
Balade Guidée Inédite en Vélo Electrique
Autour du Vin et des Châteaux,
Visite des Jardins d’une Folie Montpelliéraine.
Puis Visite des Caves et dégustations au Chateau de Flaugergues.
59€ Tout Compris ( Vélo Electrique, Balade, Visites ,dégustations, Et Notre GUIDE)
Réservation www.montpelavelo.fr ou Par Téléphone 07 43 16 49 28 .
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28
English :
WINE, CHATEAUX, CELLARS & TASTINGS
Join us on SATURDAY, OCTOBER 25 at 2pm
Guided tour on an electric bike
Wine and Châteaux
German :
WEIN , SCHLÖSSER , WEINKELLER & VERKOSTUNGEN
Besuchen Sie uns am SAMSTAG, 25. OKTOBER, um 14 Uhr
Ungewöhnliche geführte Tour mit dem Elektrofahrrad
Rund um den Wein und die Schlösser
Italiano :
VINO, CHATEAUX, CANTINE E DEGUSTAZIONI
Venite a trovarci SABATO 25 OTTOBRE alle 14:00
Visita guidata in bicicletta elettrica
Vino e Châteaux
Espanol :
VINO, CASTILLOS, BODEGAS Y DEGUSTACIONES
Únase a nosotros el SÁBADO 25 DE OCTUBRE a las 14:00 h
Visita guiada en bicicleta eléctrica
Vinos y castillos
