VBALADE GUIDÉE VIN , CHATEAUX , CAVES & DEGUSTATIONS PAR MONTPEL’ À VÉLO Montpellier

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

2025-10-25

Venez nous rejoindre le SAMEDI 25 OCTOBRE à 14h

Balade Guidée Inédite en Vélo Electrique
Autour du Vin et des Châteaux
Balade Guidée Inédite en Vélo Electrique
Autour du Vin et des Châteaux,

Visite des Jardins d’une Folie Montpelliéraine.

Puis Visite des Caves et dégustations au Chateau de Flaugergues.

59€ Tout Compris ( Vélo Electrique, Balade, Visites ,dégustations, Et Notre GUIDE)

Réservation www.montpelavelo.fr ou Par Téléphone 07 43 16 49 28   .

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28 

English :

WINE, CHATEAUX, CELLARS & TASTINGS

Join us on SATURDAY, OCTOBER 25 at 2pm

Guided tour on an electric bike
Wine and Châteaux

German :

WEIN , SCHLÖSSER , WEINKELLER & VERKOSTUNGEN

Besuchen Sie uns am SAMSTAG, 25. OKTOBER, um 14 Uhr

Ungewöhnliche geführte Tour mit dem Elektrofahrrad
Rund um den Wein und die Schlösser

Italiano :

VINO, CHATEAUX, CANTINE E DEGUSTAZIONI

Venite a trovarci SABATO 25 OTTOBRE alle 14:00

Visita guidata in bicicletta elettrica
Vino e Châteaux

Espanol :

VINO, CASTILLOS, BODEGAS Y DEGUSTACIONES

Únase a nosotros el SÁBADO 25 DE OCTUBRE a las 14:00 h

Visita guiada en bicicleta eléctrica
Vinos y castillos

