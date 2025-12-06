VBC Chamalières vs Béziers Stade Chatrousse Chamalières
VBC Chamalières vs Béziers Stade Chatrousse Chamalières samedi 6 décembre 2025.
VBC Chamalières vs Béziers
Stade Chatrousse 15 rue Paul Lapie Chamalières Puy-de-Dôme
Samedi 2025-12-06 20:00:00
Venez soutenir le Volley-Ball Club de Chamalières à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !
English :
Come and support the Volley-Ball Club de Chamalières at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
German :
Unterstützen Sie den Volley-Ball Club de Chamalières im Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
Italiano :
Venite a sostenere il Chamalières Volley Club alla Maison des Sports di Clermont-Ferrand!
Espanol :
¡Venga a apoyar al Club de Voleibol Chamalières en la Maison des Sports de Clermont-Ferrand!
