VBC Chamalières vs Béziers Stade Chatrousse Chamalières

VBC Chamalières vs Béziers

Stade Chatrousse 15 rue Paul Lapie Chamalières Puy-de-Dôme

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez soutenir le Volley-Ball Club de Chamalières à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !

Stade Chatrousse 15 rue Paul Lapie Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and support the Volley-Ball Club de Chamalières at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

German :

Unterstützen Sie den Volley-Ball Club de Chamalières im Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

Italiano :

Venite a sostenere il Chamalières Volley Club alla Maison des Sports di Clermont-Ferrand!

Espanol :

¡Venga a apoyar al Club de Voleibol Chamalières en la Maison des Sports de Clermont-Ferrand!

