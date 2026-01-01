VBC Chamalières vs Le Cannet Place des Bughes Chamalières
VBC Chamalières vs Le Cannet Place des Bughes Chamalières samedi 24 janvier 2026.
VBC Chamalières vs Le Cannet
Place des Bughes Maison des Sports Chamalières
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Venez soutenir le Volley-Ball Club de Chamalières à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !
Place des Bughes Maison des Sports Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Come and support the Volley-Ball Club de Chamalières at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
L’événement VBC Chamalières vs Le Cannet Chamalières a été mis à jour le 2026-01-19 par Clermont Auvergne Métropole