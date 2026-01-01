VBC Chamalières vs Le Cannet Place des Bughes Chamalières

VBC Chamalières vs Le Cannet Place des Bughes Chamalières samedi 24 janvier 2026.

VBC Chamalières vs Le Cannet

Place des Bughes Maison des Sports Chamalières Puy-de-Dôme

Début : 2026-01-24 20:00:00
2026-01-24

Venez soutenir le Volley-Ball Club de Chamalières à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !
Place des Bughes Maison des Sports Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Come and support the Volley-Ball Club de Chamalières at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

