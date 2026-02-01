VBC Chamalières vs Mulhouse Place des Bughes Clermont-Ferrand

VBC Chamalières vs Mulhouse

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Un 14 février pas comme les autres !

Cette année, on troque le dîner aux chandelles pour une soirée pleine d’émotions devant les Panthères !

.

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

February 14th like no other!

This year, we’re swapping a candlelit dinner for an emotional evening in front of the Panthers!

L’événement VBC Chamalières vs Mulhouse Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-04 par Clermont Auvergne Métropole