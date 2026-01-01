VBC Chamalières vs Vandoeuvre Nancy Place des Bughes Clermont-Ferrand

VBC Chamalières vs Vandoeuvre Nancy

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-01-17 20:00:00

2026-01-17

Samedi 17 janvier, les Panthères remettent ça et vous invitent à une nouvelle soirée volley explosive !

English :

On Saturday, January 17, the Panthers are at it again, inviting you to another explosive volleyball evening!

