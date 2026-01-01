VBC Chamalières vs Vandoeuvre Nancy Place des Bughes Clermont-Ferrand
VBC Chamalières vs Vandoeuvre Nancy Place des Bughes Clermont-Ferrand samedi 17 janvier 2026.
VBC Chamalières vs Vandoeuvre Nancy
Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Samedi 17 janvier, les Panthères remettent ça et vous invitent à une nouvelle soirée volley explosive !
Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
On Saturday, January 17, the Panthers are at it again, inviting you to another explosive volleyball evening!
