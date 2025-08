Veau à la Broche à Saint-Céré Saint-Céré

samedi 18 octobre 2025

Veau à la Broche à Saint-Céré

Place de la république Saint-Céré Lot

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

La Maison de l’artisan du Lot en partenariat avec les artisans du goût Lotois organisent pour la première fois à Saint-Céré, un grand banquet populaire et festif Veau à la Broche , à partir de 12 H 30.

Cette manifestation se veut comme une journée de promotion des métiers de l’Artisanat de bouche mais également des produits du Lot. Un millier de personnes y est attendu, à partir de 8 H.

46400 Occitanie

English :

The Maison de l’Artisan du Lot in partnership with the craftsmen of the Lot taste organize for the first time in Saint-Céré, a great popular and festive banquet: « Veal on the Brooch », from 12 H 30.

This event is intended to be a day of promotion of the crafts of the mouth but also of the products of the Lot. A thousand people are expected to attend, starting at 8 am.

German :

Das Maison de l’Artisan du Lot organisiert in Zusammenarbeit mit den Genusshandwerkern des Lot zum ersten Mal in Saint-Céré ein großes Volks- und Festbankett: « Kalb am Spieß », ab 12.30 Uhr.

Diese Veranstaltung soll ein Tag der Werbung für die Berufe des Gastronomiehandwerks, aber auch für die Produkte aus dem Lot sein. Ab 8 Uhr werden rund 1.000 Personen erwartet.

Italiano :

La Maison de l’Artisan du Lot, in collaborazione con gli artigiani del Lot, organizza per la prima volta a Saint-Céré un grande banchetto popolare e festivo: « Veal à la Broche », a partire dalle 12.30.

Questo evento vuole essere una giornata di promozione dell’artigianato dell’industria alimentare ma anche dei prodotti del Lotto. Si prevede la partecipazione di un migliaio di persone, a partire dalle 8 del mattino.

Espanol :

La Maison de l’Artisan du Lot, en colaboración con los artesanos del Lot, organiza por primera vez en Saint-Céré un gran banquete popular y festivo: « Ternera a la Broche », a partir de las 12.30 horas.

Este evento pretende ser una jornada de promoción de la artesanía de la industria alimentaria pero también de los productos del Lote. Se espera la asistencia de un millar de personas, a partir de las 8 de la mañana.

