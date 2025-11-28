VEDETTE AMUL SOLO Lille

VEDETTE Vendredi 28 novembre, 21h00 AMUL SOLO Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T21:00:00 – 2025-11-28T22:00:00

Fin : 2025-11-28T21:00:00 – 2025-11-28T22:00:00

Formé entre Lille et Leuven, le projet VEDETTE voit le jour en septembre 2024, porté par une urgence artistique et une vision claire : faire briller les failles avec l’élégance d’un défilé. Sur scène, Alice(chant, piano, guitare), Tommy (basse), Seif (Lead guitare) et Elisa (Batterie) Le son de VEDETTE évoque The Struts, MCR ou encore Palaye Royale, mais avec une signature unique : des paroles à fleur de peau, et une excentricité jamais forcée. Avec déjà plusieurs concerts à leur actif (Lille dont un sold-out pour leur première, ensuite au DVG à Courtrai, Bruxelles ou en première partie D’Adam Bom…) et des morceaux remarqués (Pretty Blackout, Now or Never, My Tears…), Vedette avance vite, fort, et sans se retourner. C’est du rock, mais pas comme vous le pensez. C’est VEDETTE !

https://www.instagram.com/vedette.music/?hl=fr

https://youtu.be/APlcSwCycZU?si=ZIgqZlT8QzPPHIPE

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Drama-fueled Rock Extravagant Generation