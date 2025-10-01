VÉGÉCOLO QUIZ Café Cannelle Grenoble

VÉGÉCOLO QUIZ Café Cannelle Grenoble mercredi 1 octobre 2025.

VÉGÉCOLO QUIZ Mercredi 1 octobre, 18h00 Café Cannelle Isère

Entrée et participation libres

Dans le cadre de la Grande Semaine Végétale, Fred Tordo – l’un de nos adhérents et partenaire talentueux, formé à la méthode bilan-carbone et à l’animation d’ateliers sur l’écologie – organise un « végécolo-quiz » avec focus sur l’alimentation.

Au cours de ce jeu, plusieurs équipes s’affrontent en répondant à des questions relatives à l’écologie, souvent sérieuses mais aussi insolites, voire carrément décalées… C’est un moment de partage aux cours duquel vous serez sensibilisé(e) de façon ludique aux enjeux écologiques de notre Planète …

Il aura pour cadre le Café Cannelle, l’un de nos lieux de gourmandises végétaliennes grenoblois préféré, et se déroulera le mercredi 1er octobre de 18h à 19h.

Vous pouvez venir seul(e) ou accompagnée(e), de votre conjoint, voisin(e), animal de compagnie (si, si, ils seront les bienvenus: nous sommes en terrain antispéciste ) ou simplement ami(e) !

Possibilité évidemment de se restaurer (panini, salades composées, viennoiseries, pâtisseries maison) et de s’abreuver de boissons non alcoolisées, le tout 100% végétalien !

Café Cannelle 7 rue des Clercs Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

