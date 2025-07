Végétal Théâtre Saison estivale 2025 FRIARDEL La Vespière-Friardel

Végétal Théâtre Saison estivale 2025 FRIARDEL La Vespière-Friardel dimanche 27 juillet 2025.

Végétal Théâtre Saison estivale 2025

FRIARDEL 154 route de Family La Vespière-Friardel Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 19:00:00

fin : 2025-08-03 21:00:00

Date(s) :

2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-24

Le Végétal théâtre est un lieu unique à la fois lieu de production de légumes bios et scène de spectacle!

Pour la programmation de la saison estivale 2025:

– 27 juillet à 19h: Jazz et performance avec Emmanuelle TRATZIC (plasticienne) , Samuel THEZE (clarinette basse) et Maxime PERRIN (accordéon)

– 3 août à 19h Blues Saharien avec Amar Sundy Trio

– 10 août à 19h: Jazz Manouche avec Sébastien KAUFFMAN TRIO, Heidi Adel (chant), Sébastien KAUFFMAN (guitare solo) et Arnaud WINTERSTEIN ( guitare rythmique)

– 24 août à 19h Chansons sur le fil avec Tigat à la guitare, Martin MABIRE à la batterie et Antoine GODEY à la contrebasse

Buvette / Grignotage bio sur place.

FRIARDEL 154 route de Family La Vespière-Friardel 14290 Calvados Normandie +33 6 41 06 07 06

English : Végétal Théâtre Saison estivale 2025

Le Végétal théâtre is a unique venue that is both a producer of organic vegetables and a stage for shows!

For summer season 2025 programming:

– july 27 at 7pm: Jazz and performance with Emmanuelle TRATZIC (visual artist) , Samuel THEZE (bass clarinet) and Maxime PERRIN (accordion)

– august 3 at 7pm: Saharan Blues with Amar Sundy Trio

– august 10 at 7pm: Jazz Manouche with Sébastien KAUFFMAN TRIO, Heidi Adel (vocals), Sébastien KAUFFMAN (lead guitar) and Arnaud WINTERSTEIN (rhythm guitar)

– august 24 at 7pm: Chansons sur le fil with Tigat on guitar, Martin MABIRE on drums and Antoine GODEY on double bass

Organic refreshments on site.

German : Végétal Théâtre Saison estivale 2025

Das Veggie-Theater ist ein einzigartiger Ort, der sowohl eine Produktionsstätte für Biogemüse als auch eine Bühne für Aufführungen ist!

Für das Programm der Sommersaison 2025:

– 27. Juli um 19 Uhr: Jazz und Performance mit Emmanuelle TRATZIC (bildende Künstlerin), Samuel THEZE (Bassklarinette) und Maxime PERRIN (Akkordeon)

– 3. August um 19 Uhr: Sahara-Blues mit Amar Sundy Trio

– 10. August um 19 Uhr: Gypsy Jazz mit Sébastien KAUFFMAN TRIO, Heidi Adel (Gesang), Sébastien KAUFFMAN (Solo-Gitarre) und Arnaud WINTERSTEIN (Rhythmusgitarre)

– 24. August um 19 Uhr: Chansons sur le fil mit Tigat (Gitarre), Martin MABIRE (Schlagzeug) und Antoine GODEY (Kontrabass)

Biologische Getränke / Knabbereien vor Ort.

Italiano :

Le Végétal théâtre è un luogo unico che è allo stesso tempo produttore di verdure biologiche e palcoscenico di spettacoli!

Per il programma della stagione estiva 2025:

– 27 luglio alle 19:00: Jazz e performance con Emmanuelle TRATZIC (artista visiva), Samuel THEZE (clarinetto basso) e Maxime PERRIN (fisarmonica)

– 3 agosto alle 19:00: Blues sahariano con Amar Sundy Trio

– 10 agosto alle 19.00: Jazz Manouche con Sébastien KAUFFMAN TRIO, Heidi Adel (voce), Sébastien KAUFFMAN (chitarra solista) e Arnaud WINTERSTEIN (chitarra ritmica)

– 24 agosto alle 19: Chansons sur le fil con Tigat alla chitarra, Martin MABIRE alla batteria e Antoine GODEY al contrabbasso

Rinfresco e spuntini biologici sul posto.

Espanol :

Le Végétal théâtre es un lugar único que es a la vez productor de verduras ecológicas y escenario de espectáculos

Para el programa de la temporada de verano de 2025:

– 27 de julio a las 19:00 h: Jazz y espectáculo con Emmanuelle TRATZIC (artista visual) , Samuel THEZE (clarinete bajo) y Maxime PERRIN (acordeón)

– 3 de agosto a las 19:00 h: Blues sahariano con Amar Sundy Trio

– 10 de agosto a las 19:00 h: Jazz Manouche con Sébastien KAUFFMAN TRIO, Heidi Adel (voz), Sébastien KAUFFMAN (guitarra solista) y Arnaud WINTERSTEIN (guitarra rítmica)

– 24 de agosto a las 19:00 h: Chansons sur le fil con Tigat a la guitarra, Martin MABIRE a la batería y Antoine GODEY al contrabajo

Refrescos y aperitivos ecológicos in situ.

