Végétalisation de l’espace public du 5ème à la sortie du métro Maubert Mutualité Paris

Le Quartier Latin, l’un des plus anciens de Paris,

tient son nom de l’usage du latin, mobilisé par les intellectuels et les

universitaires présents dans ce quartier, dès le Moyen Age. Réaménagé au cours

des siècles, il s’est fortement minéralisé. Cependant, au regard des enjeux

climatiques actuels, de nouveaux projets de végétalisation y prennent forme.

Aux espaces végétaux déjà existants, comme le jardin historique de Cluny et le

square Viviani, se sont ajoutées des rues aux écoles, ainsi que des initiatives

privées. Tout en créant des îlots de fraîcheur, elles mettent en avant un bâti

historique remarquable.

Rendez-vous : à la sortie du métro Maubert Mutualité au n°60 du boulevard Saint-Germain

Le mardi 09 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

à la sortie du métro Maubert Mutualité 60 boulevard Saint-Germain 75005 à la sortie du métro Maubert-MutualitéParis

