Végétalisation de l’espace public du 5ème à la sortie du métro Maubert Mutualité Paris
Végétalisation de l’espace public du 5ème à la sortie du métro Maubert Mutualité Paris mardi 9 décembre 2025.
09/12/25 14H30 Végétalisation de l’espace
public du 5ème
Le Quartier Latin, l’un des plus anciens de Paris,
tient son nom de l’usage du latin, mobilisé par les intellectuels et les
universitaires présents dans ce quartier, dès le Moyen Age. Réaménagé au cours
des siècles, il s’est fortement minéralisé. Cependant, au regard des enjeux
climatiques actuels, de nouveaux projets de végétalisation y prennent forme.
Aux espaces végétaux déjà existants, comme le jardin historique de Cluny et le
square Viviani, se sont ajoutées des rues aux écoles, ainsi que des initiatives
privées. Tout en créant des îlots de fraîcheur, elles mettent en avant un bâti
historique remarquable.
Rendez-vous : à la sortie du métro Maubert Mutualité au n°60 du boulevard Saint-Germain
Un des plus anciens quartiers de Paris en marche vers plus de végétalisation.
Le mardi 09 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
à la sortie du métro Maubert Mutualité 60 boulevard Saint-Germain 75005
