VÉGÉTALISATION DES ESPACES Place du Château Pins-Justaret

VÉGÉTALISATION DES ESPACES

Place du Château MAIRIE- SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL Pins-Justaret Haute-Garonne

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

Venez participer à cette soirée débat animée par Arbres et Paysages d’Autan sur la végétalisation des espaces.

L’animateur présentera les aménagements réalisés sur le territoire ainsi que les techniques de plantation.

Soirée débat/ À partir de 10 ans. .

Place du Château MAIRIE- SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 71 09 mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr

English :

Join Arbres et Paysages d’Autan for an evening debate on green spaces.

German :

Nehmen Sie an diesem von Arbres et Paysages d’Autan moderierten Diskussionsabend über die Begrünung von Räumen teil.

Italiano :

Unitevi ad Arbres et Paysages d’Autan per una serata di dibattito sugli spazi verdi.

Espanol :

Únase a Arbres et Paysages d’Autan en una velada de debate sobre los espacios verdes.

