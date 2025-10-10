VÉGÉTALISATION DES ESPACES Place du Château Pins-Justaret
VÉGÉTALISATION DES ESPACES Place du Château Pins-Justaret vendredi 10 octobre 2025.
VÉGÉTALISATION DES ESPACES
Place du Château MAIRIE- SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL Pins-Justaret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10 20:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Venez participer à cette soirée débat animée par Arbres et Paysages d’Autan sur la végétalisation des espaces.
L’animateur présentera les aménagements réalisés sur le territoire ainsi que les techniques de plantation.
Soirée débat/ À partir de 10 ans. .
Place du Château MAIRIE- SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 71 09 mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr
English :
Join Arbres et Paysages d’Autan for an evening debate on green spaces.
German :
Nehmen Sie an diesem von Arbres et Paysages d’Autan moderierten Diskussionsabend über die Begrünung von Räumen teil.
Italiano :
Unitevi ad Arbres et Paysages d’Autan per una serata di dibattito sugli spazi verdi.
Espanol :
Únase a Arbres et Paysages d’Autan en una velada de debate sobre los espacios verdes.
L’événement VÉGÉTALISATION DES ESPACES Pins-Justaret a été mis à jour le 2025-08-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE