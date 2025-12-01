Végétalisation des quartiers de la capital Paris 12ème à l’angle du Boulevard Diderot et Rue Abel (bureau de poste) Paris

15/12/2025 14H30 Végétalisation des quartiers de la capital Paris 12ème

Faire de Paris une ville

résiliente face aux enjeux climatiques et préservant la biodiversité nécessite

de nombreux aménagements. La végétalisation des rues répond à ces deux défis.

Elle permet d’offrir des îlots de fraîcheur, d’améliorer notre cadre de vie,

tout en dessinant un chemin de nature facilitant les déplacements de la faune

sauvage.

Ce parcours propose

différentes étapes mettant en lumière les actions de la Ville de Paris et

celles de ses citoyens en faveur du développement du végétal dans la Capitale.

Comment la ville se végétalise par-delà les espaces verts et s’adapte au changement climatique.

Le lundi 15 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

à l’angle du Boulevard Diderot et Rue Abel (bureau de poste) 25 Boulvard Diderot 75012 à l’angle du Boulevard Diderot et Rue Abel (bureau de poste)Paris

