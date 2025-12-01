Végétalisation des quartiers de la capital Paris 12ème à l’angle du Boulevard Diderot et Rue Abel (bureau de poste) Paris
Faire de Paris une ville
résiliente face aux enjeux climatiques et préservant la biodiversité nécessite
de nombreux aménagements. La végétalisation des rues répond à ces deux défis.
Elle permet d’offrir des îlots de fraîcheur, d’améliorer notre cadre de vie,
tout en dessinant un chemin de nature facilitant les déplacements de la faune
sauvage.
Ce parcours propose
différentes étapes mettant en lumière les actions de la Ville de Paris et
celles de ses citoyens en faveur du développement du végétal dans la Capitale.
Comment la ville se végétalise par-delà les espaces verts et s’adapte au changement climatique.
Le lundi 15 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
à l’angle du Boulevard Diderot et Rue Abel (bureau de poste) 25 Boulvard Diderot 75012 à l’angle du Boulevard Diderot et Rue Abel (bureau de poste)Paris
