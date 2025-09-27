Végétalise ton immeuble ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Végétalise ton immeuble ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 27 septembre 2025.

Le Felipe, c’est le Festival du Livre et de la Presse Ecologiques.

Tram Anh Vo vous propose un atelier tiré de son album Une Oasis aux éditions La tête ailleurs, qui a été sélectionné pour le prix du livre jeunesse écolo. Il parle de la canicule en ville et d’un petit oiseau qui cherche désespérément un coin d’ombre. Il va finir par trouver un petit coin de verdure et l’espoir de se rafraîchir.

Un atelier à partir d’un album sur le réchauffement climatique en ville.

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T17:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR