Végétarien et authentique L’atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) Paris

Végétarien et authentique Vendredi 3 octobre, 12h30 L’atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) Paris

Prix préférentiel de 31 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 39 €).

Début : 2025-10-03T12:30:00 – 2025-10-03T13:30:00

Fin : 2025-10-03T12:30:00 – 2025-10-03T13:30:00

En 1h, cuisinez l’essentiel : un plat et une entrée ou un dessert, pour un moment de détente ô combien gourmand.

Au menu :

– Velouté aux champignons

– Risotto, coulis d’epinards, tomates confites

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/330923/vegetarien-et-authentique/

L'atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) 8 rue Pernelle, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France

