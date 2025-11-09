Végéto-troc et Conférence à Chalais Chalais
Végéto-troc et Conférence à Chalais Chalais dimanche 9 novembre 2025.
Végéto-troc et Conférence à Chalais
Rue de la Mairie Chalais Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
À la sainte Catherine , tout bois prend racine
Préparez vos plants, graines, et rendez-vous à Chalais près de la salle des fêtes
À 16h30, C MMENT PRÉSERVER LES BEAUX ARBRES , par Daniel Papin de l’association A.R.B.R.E.S. (à la salle du conseil) .
Rue de la Mairie Chalais 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine association.arbrissel@gmail.com
English : Végéto-troc et Conférence à Chalais
German : Végéto-troc et Conférence à Chalais
Italiano :
Espanol : Végéto-troc et Conférence à Chalais
L’événement Végéto-troc et Conférence à Chalais Chalais a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais