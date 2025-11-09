Végéto-troc et Conférence à Chalais

Rue de la Mairie Chalais Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

À la sainte Catherine , tout bois prend racine

Préparez vos plants, graines, et rendez-vous à Chalais près de la salle des fêtes

À 16h30, C MMENT PRÉSERVER LES BEAUX ARBRES , par Daniel Papin de l’association A.R.B.R.E.S. (à la salle du conseil) .

Rue de la Mairie Chalais 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine association.arbrissel@gmail.com

English : Végéto-troc et Conférence à Chalais

German : Végéto-troc et Conférence à Chalais

Italiano :

Espanol : Végéto-troc et Conférence à Chalais

L’événement Végéto-troc et Conférence à Chalais Chalais a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais