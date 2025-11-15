Veg’événement #3 Bâtiment 13 quartier ferié Laval

Veg’événement #3

Bâtiment 13 quartier ferié 28 Place Albert Jacquard Laval Mayenne

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Venez vous régaler, informer et préparer vos cadeaux et repas de fêtes dans une ambiance festive, familiale et conviviale au Veg’événement.

cette année pour la 3e édition du veg’événement, on voit les choses en Gros, sur 2 jours, avec une 30 aine d’intervenants,

C’est en intérieur, avec 3 salles

– 1 salle market place avec des asso, artisans, une tatoueuse, des illustrateurs, auteurs, dégustations gratuites, commerçants, pâtisseries…

– Une salle réfectoire food corner avec des offres de restauration sur place

– Une salle de conférence avec un programme sacrément chargé

Et même un concert conférence le soir.

Des médecins, sportifs, auteurs, entrepreneurs, sanctuaires animaliers, nutritionnistes…

Un espace enfant.

bref un beau moment, gourmand et convivial !

C’est à Laval (53) les 15 et 16 Novembre, l’entrée, les conférences et le concert sont gratuits !

On espère vous voir nombreux .

Bâtiment 13 quartier ferié 28 Place Albert Jacquard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 80 84 34 vgenmayenne@gmail.com

English :

Come and feast, inform and prepare your holiday gifts and meals in a festive, family-friendly atmosphere at Veg’événement.

German :

Lassen Sie sich im Veg’événement in einer festlichen, familiären und freundlichen Atmosphäre verwöhnen, informieren und bereiten Sie Ihre Geschenke und Festtagsmahlzeiten zu.

Italiano :

Venite a regalarvi, a scoprire di più e a preparare i vostri regali e i vostri pasti festivi in un’atmosfera festosa e familiare a Veg’événement.

Espanol :

Venga a darse un capricho, infórmese y prepare sus regalos y comidas festivas en un ambiente festivo y familiar en Veg’événement.

