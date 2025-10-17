Veille ardente Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 17h.

Du 18/10/2025 au 11/01/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17 2025-10-18

Veille ardente est une présence allumée dans la nuit, une lumière fragile mais obstinée, une manière de faire front en regardant.

Dans les recoins d’un supermarché, au fond d’une mine effondrée, dans les rues disputées ou les zones périphériques des mémoires, les artistes nous parlent d’un monde qui cherche encore à se dire.

Iels l’incarnent à travers des chants opératiques sans orchestre, des corps dansants, des cyclopes numériques, des rituels de transe ou des mots d’amour enregistrés comme autant de modes de résistance. Surgissent les fantômes de la colonisation, les disparu·es de la biodiversité et les puissances du désir.



Les 15 artistes en provenance du Maroc, de Finlande, de Colombie, de Turquie, de Belgique, du Liban, du Canada, d’Ukraine et de France, explorent ce moment suspendu entre lucidité brûlante et espoir en veille.



Veiller, ici, c’est désobéir. Regarder autrement. Réparer ce qui peut l’être — et porter l’attention vers ce qui, peut-être, ne le pourra plus.



Instants vidéo



Artistes Pascal Lièvre Dominique Paul Paul Heintz Nabil Aniss Damien Cattinari Sandra Rengifo Taija Goldblatt Hadi Moussaly Jozefien Van der Aelst Haydar Tastan Damien Petitot Gabriela Löffel Mélia Roger Alisa Berger Jeanne Brie Anaïs Legros Soufiane Hennani .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 95

English :

Veille ardente is a presence lit up in the night, a fragile but stubborn light, a way of standing up and looking.

German :

Veille ardente ist eine in der Nacht angezündete Präsenz, ein zerbrechliches, aber hartnäckiges Licht, eine Art, sich durch Anschauen zu behaupten.

Italiano :

Veille ardente è una presenza accesa nella notte, una luce fragile ma ostinata, un modo di alzarsi e guardare.

Espanol :

Veille ardente es una presencia encendida en la noche, una luz frágil pero obstinada, una forma de levantarse y mirar.

