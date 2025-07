Veille infinie Donatien Aubert 3 bis f Aix-en-Provence

Le Festival des Sciences et des Arts se réunit pour sa sixième édition autour de Science et croyances afin de mettre en scène leur dialogue et parfois leurs contradictions.

D’une conversation scientifique et artistique, le Festival explore les enjeux de cette relation à la longue histoire et à l’actualité sensible.



Dans le cadre du Festival des sciences et des arts d’Aix-Marseille-Université Rencontre & visite du 3 bis f + Projection en présence de l’artiste, Donatien Aubert, auteur de « Veille infinie »

Vous êtes-vous déjà demandé, allongé dans votre lit, si votre téléphone avait vraiment sonné ? Aspiré dans des flux d’informations, nous sommes de moins en moins attentifs à notre sommeil. Les terminaux et les écrans prolongent certains effets antérieurs des médias de masse en les augmentant de moyens de pistage. Alors que la publicité au début du XXe siècle avait été structurée par des personnalités comme Edward Bernays à partir de théories d’inspiration psychanalytique, l’industrie numérique s’inspire de la psychologie cognitive pour mieux nous profiler. Le film dresse un bilan de ces évolutions. .

3 bis f 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

English :

For its sixth edition, the Festival des Sciences et des Arts is focusing on « Science and Belief », to showcase their dialogue and sometimes their contradictions.

German :

Das Festival der Wissenschaften und Künste versammelt sich in seiner sechsten Ausgabe unter dem Motto « Wissenschaft und Glauben », um ihren Dialog und manchmal auch ihre Widersprüche in Szene zu setzen.

Italiano :

Giunto alla sua sesta edizione, il Festival des Sciences et des Arts si concentra su « Scienza e fede » per mostrare il loro dialogo e talvolta le loro contraddizioni.

Espanol :

En su sexta edición, el Festival de Ciencias y Artes se centra en « Ciencia y Creencia » para mostrar su diálogo y, a veces, sus contradicciones.

