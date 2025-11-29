Veillée à danser Pascal Guérin, les musiciens et danseurs traditionnels Esapce de la Roche Mauléon

Veillée à danser Pascal Guérin, les musiciens et danseurs traditionnels

Esapce de la Roche 3 Place de la Roche Saint-Aubin Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

À l’occasion de la sortie de son CD sur les musiques traditionnelles du Poitou, le collecteur, musicien, passeur de mémoire et ex-enseignant au Conservatoire, Pascal Guérin, ouvrira cette veillée avec son violon. Grâce au CD qu’il a enregistré, il partage sa connaissance profonde et intime du répertoire pour violon et le caractère bien trempé du style poitevin.

La veillée se poursuivra avec les musiciens traditionnels du Conservatoire. Accordéonistes, violonistes, Rebelotes et Adounaès font danser petits et grands avec plaisir et dans la convivialité. .

Esapce de la Roche 3 Place de la Roche Saint-Aubin Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

