Veillée « A la rencontre des chauves-souris », Roc St André, Saint-Aubin-des-Ormeaux

Informations pratiques

Veillée « A la rencontre des chauves-souris » Jeudi 27 août, 20h30 Roc St André Vendée

Entrée libre sur réservation, par sms

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

Rendez-vous ludique et convivial pour découvrir les chauves-souris présentes en Bretagne, leurs besoins et les moyens de protection.

Temps d’écoute et d’observation à la nuit tombante

Roc St André Roc St André Saint-Aubin-des-Ormeaux 85130 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0767660609 »}]

» La nuit tombe, elles se réveillent… Venez découvrir les nombreuses espèces de chauves-souris ; temps d’observations, d’écoute et ateliers pour découvrir ces étranges animaux. A partir de 5 ans. »

Association Saute Ruisseaux