UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jacut-les-Pins

Veillée « A la rencontre des chauves-souris », Saint Jacut les Pins, Saint-Jacut-les-Pins

mercredi 26 août 2026 · Saint Jacut les Pins · Saint-Jacut-les-Pins

Veillée « A la rencontre des chauves-souris », Saint Jacut les Pins, Saint-Jacut-les-Pins

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Saint Jacut les Pins
Adresse
Saint Jacut les Pins
Ville
56220 Saint-Jacut-les-Pins
Département
Morbihan
Tarif
Entrée libre sur réservation, par sms

Veillée « A la rencontre des chauves-souris » Mercredi 26 août, 20h30 Saint Jacut les Pins Morbihan

Entrée libre sur réservation, par sms

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Rendez-vous ludique et convivial pour découvrir les chauves-souris présentes en Bretagne, leurs besoins et les moyens de protection.
Temps d’écoute et d’observation à la nuit tombante

Saint Jacut les Pins Saint Jacut les Pins Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0767660609 »}]
 » La nuit tombe, elles se réveillent… Venez découvrir les nombreuses espèces de chauves-souris ; temps d’observations, d’écoute et ateliers pour découvrir ces étranges animaux. A partir de 5 ans. »

Association Saute Ruisseaux

À voir aussi à Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan)