Veillée à la Soulane La Soulane Jézeau

Informations pratiques

Jézeau

Veillée à la Soulane

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

18h : sorties de résidences

Laurent Valera et Emilie Lapeyre nous invitent à une veillée pour découvrir deux tentures géantes inspirées des peintures murales de l’église de Bourisp.

Ces tentures invitent à se poser, elles portent en elles la douceur réconfortante de la laine des Pyrénées et invitent au repos.

Nous découvrirons également lors de cette veillée le travail en cours de l’artiste Risako Ehara qui elle aussi trouve son inspiration dans des peintures murales et propose une œuvre qui engage une réflexion sur le temps.

Nous vous invitons à ramener un conte de votre choix pour un temps de lecture partagée, si vous le souhaitez !

Risako Ehara est accueillie en résidence dans le cadre de l’Invitation du collectif l'(H)ermitage

21h : concert

La soirée se conclura par un concert d’Arbas. Dans ses chansons teintées de pop et d’exotisme, de fièvre et de malice, Arbas chante les arbres, la terre et les océans, les femmes, l’ivresse et l’amour. Elle chante et sa chanson est sauvage.

Entrée prix libre | Ouverture de la Cantoche à 19

.

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

6:00 p.m.: Residency Showings

Laurent Valera and Emilie Lapeyre invite us to an evening event to discover two giant tapestries inspired by the murals at the church in Bourisp.

These tapestries invite you to sit down; they embody the comforting softness of Pyrenean wool and invite you to relax.

During this evening event, we’ll also explore the work-in-progress by artist Risako Ehara, who likewise draws inspiration from murals and presents a piece that invites reflection on the passage of time.

We invite you to bring a story of your choice for a shared reading session, if you’d like!

Risako Ehara is in residence as part of the Invitation organized by the l’(H)ermitage collective.

9:00 p.m.: concert

The evening will conclude with a concert by Arbas. In her songs, tinged with pop and exoticism, fever and mischief, Arbas sings of trees, the earth, and the oceans; of women, intoxication, and love. She sings, and her song is wild.

Admission: pay what you can | La Cantoche opens at 7 p.m.

L’événement Veillée à la Soulane Jézeau a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65