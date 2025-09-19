Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère Meymac
Le Jassonneix Meymac Corrèze
L’hiver est arrivé. Et si l’on se retrouvait au coin du cantou pour écouter en français et/ou en occitan des textes de Marcelle Delpastre et se plonger dans son univers poétique tout en dégustant des produits locaux ?
Une découverte culinaire de l’esprit et des papilles sur la nourriture dans les textes de Marcelle Delpastre, en français et en occitan par Jean-Marie Caunet.
Avec l’Institut des Études Occitanes
Sur réservation obligatoire, places limitées .
Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
