Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère Meymac

Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère Meymac vendredi 6 mars 2026.

Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère

Le Jassonneix Meymac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’hiver est arrivé. Et si l’on se retrouvait au coin du cantou pour écouter en français et/ou en occitan des textes de Marcelle Delpastre et se plonger dans son univers poétique tout en dégustant des produits locaux ?

Une découverte culinaire de l’esprit et des papilles sur la nourriture dans les textes de Marcelle Delpastre, en français et en occitan par Jean-Marie Caunet.

Avec l’Institut des Études Occitanes

Sur réservation obligatoire, places limitées .

Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

English : Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère

German : Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère

Italiano :

Espanol : Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère

L’événement Veillée Art & Histoire au château du Jassonneix, monastère Meymac a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze