Veillée Art & Histoire Jassonneix Meymac

Veillée Art & Histoire Vendredi 6 mars 2026, 18h30 Jassonneix Corrèze

Sur inscritpion / 6€ / 4€ moins de 18 ans / gratuit – 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:30:00 – 2026-03-06T20:00:00

Fin : 2026-03-06T18:30:00 – 2026-03-06T20:00:00

Une découverte culinaire de l’esprit et des papilles sur la nourriture dans les textes de Marcelle Delpastre, en français et en occitan par Jean-Marie Caunet.

Jassonneix 19250 Meymac Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 87 31 00 57 »}, {« type »: « email », « value »: « pah@payshautecorrezeventadour.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pahcorrezeventadour.com »}]

Un temps d’échange autour des textes de Marcelle Delpastre en français et/ou en occitan autour du cantou. dégustation haute-corrèze

Patrick Cazals