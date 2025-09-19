Veillée Art & Histoire, restaurant Au Pommier Latronche
Veillée Art & Histoire, restaurant Au Pommier Latronche vendredi 16 janvier 2026.
Latronche Corrèze
L’hiver est arrivé. Et si l’on se retrouvait au coin du cantou pour écouter en français et/ou en occitan des textes de Marcelle Delpastre et se plonger dans son univers poétique tout en dégustant des produits locaux ?
A Latronche, veillée musicale autour des contes et légendes d’ici par la clarinettiste Mary Estrade et d’après les écrits de Marcelle Delpastre.
Avec la Cie Le Souffle aux Cordes
Sur réservation obligatoire, places limitées .
Latronche 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
