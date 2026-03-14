Veillée astronomes amateurs

169 chemin de l’observatoire Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-18

Pour astronomes amateurs confirmés ou débutants qui peuvent venir avec leur instrument. Conseils pour débuter en astronomie, régler et utiliser son télescope ou sa lunette. Annulation en cas de temps couvert.

Pour astronomes amateurs confirmés ou débutants qui peuvent venir avec leur instrument. Conseils pour débuter en astronomie, régler et utiliser son télescope ou sa lunette. Annulation en cas de temps couvert. .

169 chemin de l’observatoire Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 60 15 84 clubregulus@free.fr

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English : Veillée astronomes amateurs

For experienced amateur astronomers or beginners who can bring their own instruments. Advice on how to start astronomy, how to set up and use your telescope or telescope. Cancellation in case of cloudy weather.

L’événement Veillée astronomes amateurs Nantheuil a été mis à jour le 2026-03-09 par Isle-Auvézère