Veillée astronomie à la MJC MJC Monistrol-sur-Loire

Veillée astronomie à la MJC

MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20 20:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Observation du ciel au télescope animée par Thomas Gonon (MJC de Saint-Chamond).

Animation sur planétarium intérieur en cas de mauvais ciel.

Soirée ouverte à tous les adhérents et à leurs familles.

Boissons chaudes et petits snack en vente sur place.

MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 53 52

English :

Telescope sky observation led by Thomas Gonon (MJC de Saint-Chamond).

Indoor planetarium entertainment in case of bad skies.

Open to all members and their families.

Hot drinks and snacks available on site.

