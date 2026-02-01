Veillée astronomie à la MJC MJC Monistrol-sur-Loire
Veillée astronomie à la MJC MJC Monistrol-sur-Loire vendredi 20 février 2026.
Veillée astronomie à la MJC
MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 2026-02-20 18:30:00 - 20:30:00
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 20:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Observation du ciel au télescope animée par Thomas Gonon (MJC de Saint-Chamond).
Animation sur planétarium intérieur en cas de mauvais ciel.
Soirée ouverte à tous les adhérents et à leurs familles.
Boissons chaudes et petits snack en vente sur place.
MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 53 52
English :
Telescope sky observation led by Thomas Gonon (MJC de Saint-Chamond).
Indoor planetarium entertainment in case of bad skies.
Open to all members and their families.
Hot drinks and snacks available on site.
