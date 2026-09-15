Informations pratiques

Pontarlier

Veillée au coin feu – Biblis en folie

Châlet de la Malmaison Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

La nuit, La chaleur du feu, une bonne tisane et le plaisir d’écouter ou de raconter des histoires avec l’équipe de la médiathèque. Adultes et enfants partir de 8 ans. Gratuit sur inscription par téléphone ou à la Médiathèque. .

Châlet de la Malmaison Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Veillée au coin feu – Biblis en folie

L’événement Veillée au coin feu – Biblis en folie Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS