Veillée au coin feu – Biblis en folie Pontarlier
vendredi 2 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Veillée au coin feu – Biblis en folie
Châlet de la Malmaison Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
La nuit, La chaleur du feu, une bonne tisane et le plaisir d’écouter ou de raconter des histoires avec l’équipe de la médiathèque. Adultes et enfants partir de 8 ans. Gratuit sur inscription par téléphone ou à la Médiathèque. .
Châlet de la Malmaison Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Veillée au coin feu – Biblis en folie
L’événement Veillée au coin feu – Biblis en folie Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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