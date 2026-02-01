Veillée au fil du lin Maison de l’estuaire Plourivo

Veillée au fil du lin

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25 20:30:00

2026-02-25

La culture et la transformation du lin étaient des industries très importantes de la région au 19ème siècle. Aujourd’hui disparues, elles faisaient l’objet de rituels agricoles et culturels. Accompagnés d’un guide de la Maison de l’estuaire, parcourez les sentiers à la découverte des routoirs présents sur le site de Penhoat-Lancerf. Héritage de la culture du lin et partie intégrante du patrimoine local, ils jouent désormais un rôle dans la préservation de la biodiversité.

Après cette balade, participez à une soirée inspirée des veillées traditionnelles de teillage du lin. Écoutez des récits, découvrez l’histoire de cette plante et les savoir-faire artisanaux qui l’entourent. .

