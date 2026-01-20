Veillée au fil du lin Traou Nez Pontrieux

Veillée au fil du lin

La culture et la transformation du lin étaient des industries très importantes de la région au 19ème siècle. Aujourd’hui disparues, elles faisaient l’objet de rituels agricoles et culturels.

18 H Accompagnés d’un guide de la Maison de l’estuaire, parcourez les sentiers à la découverte des routoirs présents sur le site de Penhoat-Lancerf. Héritage de la culture du lin et partie intégrante du patrimoine local, ils jouent désormais un rôle dans la préservation de la biodiversité.

19H30 Après cette balade, participez à une soirée inspirée des veillées traditionnelles de teillage du lin. Écoutez des récits, découvrez l’histoire de cette plante et les savoir-faire artisanaux qui l’entourent.

Événement dans le cadre de l’exposition Rivages partagés, en partenariat avec la ville de Plourivo et la Maison de l’estuaire. .

