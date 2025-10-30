Veillée automnale Saint-Trimoël

Veillée automnale Saint-Trimoël jeudi 30 octobre 2025.

Veillée automnale

Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:30:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Profitons de la tombée de la nuit pour visiter le Botrai sans lumière, découvrir les bruits nocturnes, et jouer à se faire un peu peur… Et se réconforter avec un bon goûter .

Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Veillée automnale Saint-Trimoël a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André