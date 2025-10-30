Veillée automnale Saint-Trimoël
Profitons de la tombée de la nuit pour visiter le Botrai sans lumière, découvrir les bruits nocturnes, et jouer à se faire un peu peur… Et se réconforter avec un bon goûter .
Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23
