Informations pratiques

Saint-Ulrich

Veillée autour de l’étang

rue de la Largue Saint-Ulrich Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Courte balade suivie d’une immersion dans le crépuscule. Une collation clôturera la soirée. Sur inscription

Après une courte balade depuis Saint-Ulrich rejoignez les étangs pour vivre la magie du crépuscule. L’orchestre de la nuit commencera son récital avant même que le soleil ne disparaisse. Assis au bord de l’eau, laissez-vous envelopper par le chant des rainettes et le ballet des derniers canards. Une collation clôturera cette immersion tout en douceur lorsque la nuit se lèvera. Dépaysement garanti.

Inscription obligatoire. À partir de 6 ans 20 places.

Rendez-vous devant l’église de Saint-Ulrich. .

rue de la Largue Saint-Ulrich 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

A short walk followed by a moment of quiet reflection at dusk. The evening will conclude with a light snack. Registration required

L’événement Veillée autour de l’étang Saint-Ulrich a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau