Veillée autour du chaudron les histoires qui font peur Haguenau vendredi 31 octobre 2025.

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 19:00:00

Booouuuuh, les fantômes, sorcières et autres vilains sortent des contes pour chatouiller vos oreilles. Réunis autour du chaudron, laissons-les nous raconter leurs histoires.

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

Booouuuuh, ghosts, witches and other villains come out of the fairy tales to tickle your ears. Gather around the cauldron and let them tell their tales.

German :

Booouuuuh, Geister, Hexen und andere Schurken kommen aus den Märchen hervor, um deine Ohren zu kitzeln. Um den Kessel versammelt, lassen wir sie uns ihre Geschichten erzählen.

Italiano :

Booouuuuh, fantasmi, streghe e altri cattivi escono dalle fiabe per solleticare le vostre orecchie. Riunitevi intorno al calderone e lasciate che vi raccontino le loro storie.

Espanol :

Booouuuuh, fantasmas, brujas y otros villanos salen de los cuentos de hadas para hacerte cosquillas en los oídos. Reúnete alrededor del caldero y deja que te cuenten sus historias.

