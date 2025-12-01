Veillée autour du feu les histoires de Noël Haguenau

Veillée autour du feu les histoires de Noël

En attendant Noël, les bibliothécaires proposent une veillée où histoires et contes de Noël seront racontés. Confortablement installés au coin du feu, le Père Noël, les lutins et les aventures du 24 décembre n’auront plus de secrets pour vous.

24 Rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

English :

In the run-up to Christmas, the librarians are offering an evening of Christmas stories and tales. Comfortably seated by the fire, Santa Claus, the elves and the adventures of December 24 will no longer hold any secrets for you.

German :

In Erwartung von Weihnachten bieten die Bibliothekarinnen eine Nachtwache an, bei der Weihnachtsgeschichten und -märchen erzählt werden. Gemütlich vor dem Kaminfeuer sitzend, werden der Weihnachtsmann, die Wichtel und die Abenteuer des 24. Dezembers keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

Italiano :

In vista del Natale, i bibliotecari propongono una serata di storie e racconti natalizi. Comodamente seduti accanto al fuoco, Babbo Natale, gli elfi e le avventure del 24 dicembre non avranno più segreti per voi.

Espanol :

En vísperas de Navidad, los bibliotecarios le proponen una velada de cuentos e historias navideñas. Cómodamente sentados junto al fuego, Papá Noel, los duendes y las aventuras del 24 de diciembre no tendrán más secretos para ti.

