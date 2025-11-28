Veillée autour du traîneau de Monsieur Mineur Porte de France Marsal

Veillée autour du traîneau de Monsieur Mineur

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Ce n’est pas celui du Père Noël mais autrefois, ce traîneau glissait dans les rues de Marsal.

Peut-être le connaissez-vous ?

Venez écouter et partager vos souvenirs, anecdotes et petites histoire autour du traîneau de Monsieur Mineur.

Sur réservation.Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

It’s not Santa’s, but it used to glide through the streets of Marsal.

Perhaps you’ve heard of it?

Come and share your memories, anecdotes and stories about Monsieur Mineur’s sleigh.

Reservations required.

German :

Es ist nicht der Schlitten des Weihnachtsmanns, aber früher glitt dieser Schlitten durch die Straßen von Marsal.

Vielleicht kennen Sie ihn?

Hören Sie zu und teilen Sie Ihre Erinnerungen, Anekdoten und kleinen Geschichten rund um den Schlitten von Monsieur Mineur.

Mit Voranmeldung.

Italiano :

Non è quella di Babbo Natale, ma questa slitta scivolava per le strade di Marsal.

Forse ne avete sentito parlare?

Venite a condividere i vostri ricordi, aneddoti e storie sulla slitta di Monsieur Mineur.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

No es de Papá Noel, pero este trineo solía deslizarse por las calles de Marsal.

¿Le suena?

Venga a compartir sus recuerdos, anécdotas e historias sobre el trineo de Monsieur Mineur.

Reserva previa.

