Veillée aux bougies – Chapelle Cauquigny Picauville, 4 juin 2025 21:00, Picauville.

Début : 2025-06-04 21:00:00

fin : 2025-06-04 22:00:00

2025-06-04

Chapelle de Cauquigny, veillée aux bougies en l’honneur des soldats et civils tués aux abords de la chapelle le 6 juin 1944. Présence du chaplain (aumônier) de la 82e Airborne. Places limitées et priorité aux membres de l’association.

Chapelle Cauquigny Amfreville

Picauville 50480 Manche Normandie president.u.s.normandy@gmail.com

English : Veillée aux bougies

Chapelle de Cauquigny, candlelight vigil in honor of the soldiers and civilians killed in the vicinity of the chapel on June 6, 1944. The chaplain of the 82nd Airborne will be present. Places limited and priority given to association members.

German :

Kapelle von Cauquigny, Kerzenwache zu Ehren der Soldaten und Zivilisten, die am 6. Juni 1944 in der Nähe der Kapelle getötet wurden. Anwesenheit des Kaplans (Seelsorgers) der 82. Airborne. Begrenzte Plätze und Vorrang für Mitglieder des Vereins.

Italiano :

Cappella di Cauquigny, veglia a lume di candela in onore dei soldati e dei civili uccisi nelle vicinanze della cappella il 6 giugno 1944. Sarà presente il cappellano dell’82° Airborne. I posti sono limitati e la priorità è data ai membri dell’associazione.

Espanol :

Capilla de Cauquigny, vigilia con velas en honor de los soldados y civiles muertos en los alrededores de la capilla el 6 de junio de 1944. Estará presente el capellán de la 82ª División Aerotransportada. Las plazas son limitadas y se dará prioridad a los miembros de la asociación.

