Veillée aux chandelles de l’Oncle Snouck Watten
Veillée aux chandelles de l’Oncle Snouck Watten samedi 20 septembre 2025.
Veillée aux chandelles de l’Oncle Snouck
Rue de la Montagne Watten Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 21:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Plongez dans un conte théâtralisé à la chandelle et laissez-vous emporter par l’univers magique de l’oncle Snouck.
Places limitées réservation vivement conseillée
Durée environ 45 min
Infos et réservations au 06 70 74 30 78
Organisé par l’association Le Conservatoire .
Rue de la Montagne Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33 6 70 74 30 78
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Veillée aux chandelles de l’Oncle Snouck Watten a été mis à jour le 2025-08-31 par SIM Hauts-de-France Terre de Flandre Tourisme