Veillée aux chandelles de l’Oncle Snouck Watten

Rue de la Montagne Watten Nord

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Plongez dans un conte théâtralisé à la chandelle et laissez-vous emporter par l’univers magique de l’oncle Snouck.

Places limitées réservation vivement conseillée

Durée environ 45 min

Infos et réservations au 06 70 74 30 78

Organisé par l’association Le Conservatoire .

Rue de la Montagne Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33 6 70 74 30 78

L’événement Veillée aux chandelles de l’Oncle Snouck Watten a été mis à jour le 2025-08-31 par SIM Hauts-de-France Terre de Flandre Tourisme