Veillée aux étoiles au château Château de Gramont Gramont

Château de Gramont 7 rue du château Gramont Tarn-et-Garonne
Début : Mardi 2025-08-19 21:00:00
2025-08-19
Profitez d’une soirée au château de Gramont pour observer le ciel d’été et ses étoiles !
Château de Gramont 7 rue du château Gramont 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 05 26
English :
Take advantage of an evening at the Château de Gramont to observe the summer sky and its stars!
German :
Genießen Sie einen Abend im Schloss Gramont, um den Sommerhimmel und seine Sterne zu beobachten!
Italiano :
Approfittate di una serata al Castello di Gramont per osservare il cielo estivo e le sue stelle!
Espanol :
Aproveche una velada en el castillo de Gramont para observar el cielo de verano y sus estrellas
