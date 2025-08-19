Veillée aux étoiles au château Château de Gramont Gramont

Veillée aux étoiles au château Château de Gramont Gramont mardi 19 août 2025.

Veillée aux étoiles au château

Château de Gramont 7 rue du château Gramont Tarn-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19 21:00:00

fin : 2025-08-19 00:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Profitez d’une soirée au château de Gramont pour observer le ciel d’été et ses étoiles !

.

Château de Gramont 7 rue du château Gramont 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 05 26

English :

Take advantage of an evening at the Château de Gramont to observe the summer sky and its stars!

German :

Genießen Sie einen Abend im Schloss Gramont, um den Sommerhimmel und seine Sterne zu beobachten!

Italiano :

Approfittate di una serata al Castello di Gramont per osservare il cielo estivo e le sue stelle!

Espanol :

Aproveche una velada en el castillo de Gramont para observar el cielo de verano y sus estrellas

L’événement Veillée aux étoiles au château Gramont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise