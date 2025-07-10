Veillée aux étoiles au château Château de Gramont Gramont

Gramont

Veillée aux étoiles au château

Château de Gramont 7 rue du château Gramont Tarn-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 00:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Profitez d’une soirée au château de Gramont pour observer le ciel d’été et ses étoiles !

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Château de Gramont 7 rue du château Gramont 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 05 26

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English :

Take advantage of an evening at the Château de Gramont to observe the summer sky and its stars!

L’événement Veillée aux étoiles au château Gramont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise