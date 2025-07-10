Veillée aux étoiles au château Château de Gramont Gramont
Veillée aux étoiles au château Château de Gramont Gramont mercredi 19 août 2026.
Gramont
Veillée aux étoiles au château
Château de Gramont 7 rue du château Gramont Tarn-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Profitez d’une soirée au château de Gramont pour observer le ciel d’été et ses étoiles !
.
Château de Gramont 7 rue du château Gramont 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 05 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of an evening at the Château de Gramont to observe the summer sky and its stars!
L’événement Veillée aux étoiles au château Gramont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise