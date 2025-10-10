Veillée aux étoiles Thiviers

Rdv Mairie de Thiviers Thiviers Dordogne

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

VEILLEE AUX ETOILES dans le cadre de l’opération nationale LE JOUR DE LA NUIT

Planètes, étoiles, constellations, nébuleuses, amas, galaxies… Un tour d’horizon du ciel d’automne par

l’observation directe sur les instruments de l’Observatoire du Haut Périgord, guidé et commenté par les

astronomes amateurs du club REGULUS. .

Rdv Mairie de Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 60 15 84 clubregulus@free.fr

