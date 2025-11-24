Veillée avec le Parc national des Pyrénées

Salle des Fêtes d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Le Parc national des Pyrénées et la Mairie d’Arrens-Marsous vous invitent à une veillée afin de faire un tour d’horizon des actions menées en 2025 sur le secteur du Val d’Azun.

L’occasion pour les habitants d’échanger avec l’équipe locale !

Un vin chaud sera offert par la commune pour clôturer la soirée.

Soirée gratuite.

Réservation conseillée auprès de la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous au 05 62 97 49 49. .

Salle des Fêtes d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

The Pyrenees National Park and the Arrens-Marsous town council invite you to a vigil to take a look at the actions being carried out in 2025 in the Val d’Azun sector.

An opportunity for local residents to exchange views with the local team!

Mulled wine will be offered by the commune to round off the evening.

German :

Der Nationalpark der Pyrenäen und das Rathaus von Arrens-Marsous laden Sie zu einer Mahnwache ein, um einen Überblick über die Maßnahmen zu erhalten, die im Jahr 2025 im Val d’Azun durchgeführt werden.

Die Einwohner haben die Gelegenheit, sich mit dem lokalen Team auszutauschen!

Zum Abschluss des Abends wird von der Gemeinde ein Glühwein angeboten.

Italiano :

Il Parco Nazionale dei Pirenei e il Comune di Arrens-Marsous vi invitano a una veglia per conoscere le azioni in corso nel 2025 nel settore della Val d’Azun.

Sarà l’occasione per i residenti di parlare con l’équipe locale!

Il vin brulé sarà offerto dalle autorità locali per completare la serata.

Espanol :

El Parque Nacional de los Pirineos y el Ayuntamiento de Arrens-Marsous le invitan a una vigilia para conocer las acciones que se llevarán a cabo en 2025 en el sector Val d’Azun.

¡Esta será una oportunidad para que los residentes locales hablen con el equipo local!

Como colofón, el Ayuntamiento ofrecerá vino caliente.

L’événement Veillée avec le Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-11-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65