Veillée Bal Place de la Mairie Trébédan vendredi 23 janvier 2026.
Place de la Mairie Café associatif la Fabrik Trébédan Côtes-d'Armor
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Soirée conviviale animée par les ateliers musique & chant
Scène ouverte aux répertoires de Haute-Bretagne accordéon, violon, clarinette, chant dans la ronde
Buvette associative & food truck sur place .
Place de la Mairie Café associatif la Fabrik Trébédan 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 30 71 34
