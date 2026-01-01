Veillée Bal Place de la Mairie Trébédan

Veillée Bal

Place de la Mairie Café associatif la Fabrik Trébédan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Soirée conviviale animée par les ateliers musique & chant

Scène ouverte aux répertoires de Haute-Bretagne accordéon, violon, clarinette, chant dans la ronde

Buvette associative & food truck sur place .

Place de la Mairie Café associatif la Fabrik Trébédan 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 30 71 34

