Veillée bretonne / fest noz en scène ouverte Chez Léonard, Chez Léonard, Andouillé-Neuville

Veillée bretonne / fest noz en scène ouverte Chez Léonard Vendredi 15 mai, 20h30 Chez Léonard Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T20:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-15T20:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00

Gratuit – Veillée bretonne / Fest Noz en scène ouverte au café associatif “Chez Léonard” à Andouillé-Neuville (35) vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h30.

On vous donne donc rendez-vous vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h30 pour une soirée sous le signe de ma musique bretonne. L’occasion de venir danser en famille, de venir avec votre instrument ou tout simplement de venir danser ou écouter.

En partenariat avec l’association Séno Breizh dont les danseurs viendront animer la soirée et apprendre aux débutants quelques pas de danse.

Dans le cadre de la Fest’Yves 2026 et de la Fête de la Bretagne 2026.

https://www.festyves.fr/1557-veillee-bretonne-fest-noz-festyves/

Chez Léonard 5 rue d’Aubigné 35250 Andouillé-Neuville Andouillé-Neuville 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « netidealfr@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festyves.fr/1557-veillee-bretonne-fest-noz-festyves/ »}] [{« link »: « https://www.festyves.fr/1557-veillee-bretonne-fest-noz-festyves/ »}]

Veillée bretonne / Fest Noz en scène ouverte au café associatif “Chez Léonard” à Andouillé-Neuville (35) vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h30.

Chez léonard